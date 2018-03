Humo's Oscar Pronostiek

Vannacht worden in het Dolby Theatre in Los Angeles de Oscars uitgereikt. Geen zin om uw wekker te zetten? Geen nood, wij vertellen u nu al wie (waarschijnlijk) er met een beeldje naar huis gaat...

BESTE ACTEUR

Zou moeten winnen: ­Daniel Day-­Lewis. Als Reynolds Woodcock, de narcistische kleermaker uit ‘Phantom Thread’, groeit de Britse klasbak niet alleen mijlenver boven zichzelf maar ook boven de concurrentie uit.

Gaat winnen: Gary Oldman. Zijn vertolking als Churchill in ‘Darkest Hour’ is nu écht eens zo’n krachttoer waar ze in Hollywood dol op zijn.`

BESTE ACTRICE

Zou moeten winnen: ­Frances McDormand. Omdat ze in ‘Three Billboards Outside ­Ebbing, Missouri’ iets doet wat maar weinig acteurs en actrices kunnen: een memorabel personage neerzetten.

Gaat winnen: Frances ­McDormand. De voorbije ­weken won ze al een Golden ­Globe en een BAFTA-award, wat volgens de statistieken betekent dat ze in een roetsjbaan naar Oscarwinst zit.

BESTE MANNELIJKE BIJROL

Zou moeten winnen: Sam Rockwell. Los van alle controverse, is het gewoon genieten geblazen van de ongeëvenaarde finesse waarmee Rockwell de racistische Dixon neerzet.

Gaat winnen: Sam ­Rockwell. Gezien de prijzenregen die hem de voorbije weken te beurt viel – Golden Globe, BAFTA, Screen Actors Guild Award – zit Rockwell perfect op koers.

BESTE VROUWELIJKE BIJROL

Zou moeten winnen: ­Lesley ­Manville. Deze ervaren Britse actrice mag zich één van de weinige tegenspelers van Daniel Day-Lewis noemen die zich niet door hem van het scherm liet spelen.

Gaat winnen: Allison Janney. Nu ze voor haar rol als de tirannieke mama van Tonya Harding al een Golden Globe en een Screen Actors Guild heeft gekregen, mag ze op beide oren slapen.

BESTE REGISSEUR

Zou moeten winnen: ­Christopher Nolan, die met ‘Dunkirk’ voor de overweldigendste kijkervaring van het ­afgelopen jaar tekende.

Gaat winnen: ­Guillermo del Toro. Omdat Martin ­Mc­Do­nagh, de regisseur van ‘Three Billboards Outisde Ebbing, Missouri’, in deze categorie géén nominatie kreeg, is het zeker dat del Toro gaat winnen.

BESTE FILM

Zou moeten winnen: ‘­Dunkirk’. Niet alleen voor ons de allerbeste film van het afgelopen jaar, maar – zie Humo’s Pop Poll – ook voor u

Gaat winnen: ‘Three ­Billboards Outside Ebbing, Missouri’. Ja, toch wel. Omdat Guillermo del Toro de Oscar voor beste regie gaat winnen, ligt de weg voor de dame met de drie billboards wijd open. Of zorgen de boys van ‘Get Out’ voor de ultieme stunt? Harvey mag het weten!