WieToo? Een stand van zaken van de #MeToo-beschuldigingen in Hollywood

Veertig jaar na zijn eerste nominatie (voor 'Rocky') ineens wéér genomineerd (als 'Rocky' in 'Creed'). Maar dat was in 2016. In de #MeToo-stroom dook een politierapport uit jaren tachtig op: over een meisje van 16, al of niet tot seks geforceerd door Stallone en diens bodyguard in Las Vegas. Onzin, zegt Stallone.

Rehabilitatie?

Dit waait over. Stallone (71) is straks gewoon weer coach Rocky Balboa in 'Creed II'.

Oliver Stone

Serie vermanende tweets van Oscarwinnares Patricia Arquette: regisseur Stone stuurde haar ooit rozen na haar auditie voor een seksueel getint filmproject. Klaagde vervolgens toen ze haar vriend meenam voor de volgende werkontmoeting. Tja.

Rehabilitatie?

Stone doorstond de Vietnamoorlog.

Quentin Tarantino

Geen dader, wel prominent #MeToo-omstander, als topregisseur in de Weinstein-stal. Betuigde spijt: hij had meer moeten/kunnen doen. Bijkomstigheid: sprong zelf weinig zuinig om met actrice Uma Thurman, op de set van 'Kill Bill'. Nu druk met de opzet van zijn film over Charles Manson en diens familie.

Rehabilitatie?

Reken op wat veroordelende beschouwingen van journalisten over het misogyne-gehalte van Tarantino's oeuvre. Maar de sterregisseur van de jaren negentig gaat niet met pensioen.

James Toback

Veteraan-regisseur en -scenarist (Oscarnominatie Beste script voor 'Bugsy', 1992), beloofde rollen, maar dan moest er eerst iets anders gebeuren. Volgens zo'n dertig vrouwen, aan wie hij zich opdrong. Ontkent alles

Rehabilitatie?

Nee.

Harvey Weinstein

Oervader van #MeToo. Werd 12 februari strafrechtelijk aangeklaagd in New York tezamen met The Weinstein Company, die zich zal moeten verantwoorden wegens het faciliteren en toedekken van het seksueel wangedrag van de baas. Daarmee klapte ook een mogelijke verkoop van het nu praktisch failliete filmbedrijf.

Rehabilitatie?

Ondenkbaar.

Vrolijke bedoening

Er komt hoe dan ook aandacht voor. Dus of misschien niet iederéén in zijn of haar speech wil stilstaan bij #MeToo en Time's Up?, proberen de producenten van de Oscarshow vooraf voorzichtig en niet dwingend duidelijk te maken in interviews over de 90ste uitreiking. Wat meespeelt: de activistisch getoonzette en door zwarte jurken getekende Golden Globesshow trok vorige maand minder kijkers dan gehoopt. De Oscars moeten ook gewoon een 'vrolijk spektakel' zijn, aldus de makers van de show.

© De Volkskrant