Temptationwatch, Aflevering 6: 'Als het hertje gewond is, slaan de leeuwinnen toe!'

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Ha, Temptation Island! De roestvrijstalen guillotine, de fusillade met kanonskogels, de elektrische stoel op zonne-energie voor elke manklopende relatie! Wij zien dit hele spektakel intussen als survival of the fittest van het puurste soort, een grandioze Hunger Games, maar dan met een andere soort honger en met absolute droeftoeters van deelnemers – die de makers ongetwijfeld met een of ander demonisch ritueel naar onze dimensie hebben getransporteerd om hier ons geloof in de mensheid te verzieken.

Heeft iemand die afvallige satansaanbidders trouwens al verteld dat er heus andere geluidseffecten bestaan dan ‘overdreven kreunende vrouw’, ‘mes dat geslepen wordt in een echoënde spelonk’, en ‘aanzwellend orkest voor dramatische spanning’? Die kan u vermoedelijk voor een vijftal euries opvissen uit de koopjesbak van een website voor jaren ’90-geluidseffecten. Niet dat we die nog vaker willen horen, want na zes afleveringen Temptation balanceert onze mentale gezondheid op het randje van de afgrond.

Maar goed, er zijn weer slachtoffers gevallen in onze wekelijkse martelingssessie: Megan heeft haar dolfijntje laten kietelen door Joshua, en haar ex-lover Kevin krijgt deze aflevering de beelden van die strapatsen te zien. Ha, fijn toch, de laatste doodsreutel, die finale overspelige ademstoot (no pun intended) van een barslechte relatie – nu ja, het was misschien leuker als de montage er niet alles aan zou doen om Kevin als een braaf en onnozel communicantje voor te stellen. Aangezien hij al vijf scheve schaatsen heeft gereden en Megan hem telkens vergeven heeft, is het een tikje hypocriet om dan het heilig boontje uit te hangen. Twee vliegen in één klap: hij kan zijn gang gaan in het resort zonder Megan én hij is niet eens de partij die in fout is. Topwerk!

Tegelijk slijpen de verleidsters hun klauwen om Kevin onder handen te nemen, en zijn wraak op Megan (voor zover het haar nog iets kan schelen) zal ongemeen zoet zijn, denken wij zo. Billy heeft daar een mooie, glimmende metafoor voor: ‘Als het hertje gewond is, slaan de leeuwinnen toe!’

Tussendoor moeten we opmerken dat er geen IQ-test bestaat op deze aardkloot die Mezdi’s intelligentie kan meten, want voor zover wij weten gaat IQ niet zo laag. Aan de ene kant heeft hij geen enkel besef van hoe camera’s werken – ze kunnen ook ’s nachts filmen, en zelfs wanneer u in zee gaat met een halfnaakte Zwanetta weten ze u te spotten – en aan de andere kant probeert hij de waarheid zo hard te verdraaien dat haar nek omgewrongen is. Hij zegt immers dat zijn gedrag (namelijk alle goedkope vleeswaren in het resort bepotelen) verkeerde ideeën kan opwekken, maar ‘dat is gewoon hoe ik ben’ en ‘als Daniëlle erbij zat, zou ik hetzelfde doen.’ Dat willen wij dan wel eens een keertje zien, niet-zo-lieve vriend!

Ondertussen lijken de dames zo ongeveer nooit met Andrea te praten, en bij gebrek aan menselijke interactie heeft de eenzame casanova zich ontpopt tot een ware raadselmaker. Over Megan en Joshua zegt hij: ‘Hij is een knuffelbeer, zij is een vogel voor de kat, maar de snelste vogel grijpt haar.’ God mag weten wat dat betekent, maar het zijn zulke glimmende metaforen dat The Riddler (u weet wel, die vijand van Batman) daar nog een puntje aan kan zuigen. Topidee voor de volgende editie van Temptation trouwens: Jim Carreys interpretatie van The Riddler (foto) mag Rick (de pannenkoek-presentator) vervangen – dan worden die kampvuren een stuk interessanter.

Gelukkig zijn er nog brave zielen op deze planeet, want Jeremy práát zelfs niet met de verleidsters, laat staan dat hij een poot uitsteekt naar de discount charcuterie in het resort. Daarop zegt Maxime (we hadden dat meisje ook nog nooit gezien, geen zorgen) dat ‘iederéén flirt’ – euh, is dat echt zo? Of enkel in het misvormde wereldbeeld van iemand die meedoet aan een realityprogramma om relaties de grond in te boren? ’t Is ons een raadsel.

Beste moment van de aflevering: Megan die beteuterd in het zwembad ligt te dobberen, het puberaal melige pianomuziekje daarbij (‘River Flows in You’ van Yiruma), en Kevins bolle smoeltje dat in de wolken verschijnt zoals Mufasa in ‘De Leeuwenkoning’ en de legendarische koekeroend-uitspraken nog eens herhaalt. You can’t make this shit up.

Beluister hier dat nummer nog maar eens, kwestie van uw traanbuizen gesmeerd en gemasseerd te houden: