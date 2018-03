Temptationwatch, Aflevering 7: vers vlees in het resort!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Aflevering zeven van Temptation Island krast intussen over ons netvlies als nagels over een krijtbord, maar we troosten ons met de gedachte dat we al voorbij de helft van deze marteling zijn. De oogklemmen om onze ogen open te houden à la ‘A Clockwork Orange’ zijn besteld; kwestie van de laatste afleveringen ook aandachtig door te komen.

Om het gedoe in dat resort nog een béétje interessant te houden, hebben de almachtige goden der verleiding besloten wat vers vlees in de mix te gieten. Nu ja, vers: gezien de tomeloze promiscuïteit van de nieuwe vrijgezellen vermoeden wij dat het hier dan toch eerder om separatorvlees gaat dan om een chateaubriand. Naar goede gewoonte heeft het nieuw bloed ook de herseninhoud van een handjevol kattenbakvulling, lijken de heren te leven op een dieet van zelfbruiner en haargel, terwijl de dames vermoedelijk geuren naar dozenwijn en zure yoghurt. Maar kom, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

De mannelijke vleeswaren heten Kevin en Laiolano – inderdaad, de naam van Megans ex met het schrijnend gebrek aan zelfbesef, en de naam van de Hawaïaanse god van de plastic bloemenkransen. Die naam onthouden is natuurlijk een moeilijke opgave voor Deborah, want het gesprek is al elders beland vooraleer zij die naam heeft uitgesproken. Ze noemt hem dan ook Liano, Lano, Luna, Liauw, Lion, en zelfs een enkele keer Laio. Proficiat. Voor Kevin zoeken ze een andere naam (zodat Megan niet als een ware Vietnamveteraan flashbacks krijgt naar haar ex) en zijn roepnaam is blijkbaar iets als Avion. Nochtans geen hoogvlieger, die meneer (woeha). De twee heren zijn overigens naar Thailand gekomen ‘om iets kapot te maken’ – toffe gasten dus, allebei ventjes die we graag bij ons aan tafel zouden zien aanschuiven voor een erwtensoepje met extra polonium.

De nieuwe vrouwelijke charcuterietjes heten Chloë (door de verteller uitgesproken als Kle-wéy) en Denise. Die laatste heeft – hou u vast aan de takken van de bomen – een tattoo van de uitspraak YOLO aan de binnenkant van haar onderlip. U hoort het goed! Nikste fake news hierzo: dat mens heeft You Only Live Once, de frase die anno 2010 furore maakte als de slagzin van leeghoofden aller lande, in haar muilholte gegrift. Dubbel onnozel is dat dat zinnetje tegenwoordig enkel ironisch gebruikt wordt. U ziet, de werkelijkheid is officieel vreemder dan de fictie.

Denise heeft overigens weinig van opvoeding meegekregen, want ze probeert zo’n beetje al het mansvolk meteen binnen te draaien, en is zelfs te opdringerig voor de kersverse single Kevin, die nochtans wel een handje weg heeft van vogelarij met willekeurig vrouwvolk. Ook Tim, ieders favoriete irritante neefje, vindt haar niet bepaald aangenaam in de omgang, en dat maakt hij duidelijk door tegen een van de verleidsters te zeggen: ‘die blonde is niks, geef haar geen vuurtje’ voor haar sigaret. Kinderachtiger kan het niet, denken wij zo. Cherish heeft desondanks haar pijlen nog steeds op Tim gericht, en wel omdat hij helemaal haar type is – de eerste vrouw die op de menselijke incarnatie van Woody Woodpecker valt, lieve lezer.

Het einde van deze aflevering is misschien wel de meest triestige Temptation-scène aller tijden: Mezdi kan niet slapen, en dus besluit hij wat rond te sluipen over het terrein van het resort. Hij komt Denise tegen, een meisje dat hij letterlijk één avond kent en waarvan hij weet dat ze enkel gekomen is om zijn relatie te ruïneren, en gaat mee naar haar kamer. Voor ons leek het op een scène uit ‘Alien vs. Predator’, met Denise als bovenmenselijk sletterig roofdier. In haar kamer horen we vervolgens smekkende geluiden en ander goors, en tenzij ze samen een smakelijke kom pudding aten, waren we zonet getuige van de tweede muilpartij op het verleidingseiland. Met andere woorden: Mezdi’s tong bevoelde de YOLO-letters op Denises onderlip met vermoedelijk evenveel fascinatie als een archeoloog die voor het eerst hiërogliefen in een piramide betast. Prachtig! Wat een wonderlijke vondst van onschatbare culturele waarde, daar in die veelbezochte spelonk! Jammer dat de camera’s dat niet vastgelegd hebben, want we hadden dat potje bekvissen graag gezien.