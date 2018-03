Temptationwatch, Aflevering 8: De apocalyps lonkt aan de horizon!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Met het recente overlijden van Stephen Hawking kon de wereld niet slechter worden, dachten wij, maar dat was duidelijk buiten Temptation Island gerekend. Naar goede gewoonte neemt de gemiddelde achterlijkheid op deze aardkloot elke donderdag exponentieel toe, maar deze week doken we toch ettelijke meters onder het vriespunt. Dubbel jammer dat we Hawking niet meer bij ons hebben, want die bolleboos had misschien een oplossing kunnen bedenken voor dit zwarte gat van idioterij.

Temptation mag dan wel een programma zijn dat uw brein sneller tot prut herleidt dan de gifcocktails die Putin toedient aan zijn vijanden, maar het blijft desondanks een interessante case study van de menselijke soort – en zo te zien zijn we er niet al te best aan toe. Dat wisten we natuurlijk al langer, maar na deze aflevering mogen we al onze plannen voor ruimtevaart en kwantumtechnologie definitief opbergen: de mensheid is niet in verval, maar in vrije val. Tuimelende Icarus van dienst is onze goede vriend Tim, fulltime lookalike van Timon het stokstaartje uit ‘De Leeuwenkoning’ en het meest bizarre heerschap dat we ooit al op ons beeldscherm gezien hebben.

We herinneren ons immers nog dat die knul telkens weer in tranen uibarstte bij het kleinste geritsel in de struiken dat hem aan zijn Deborah deed denken, en voortdurend begon te jammeren bij de minste scheet die ook maar een béétje rook naar zijn Debke. De bleitkont van het jaar is niet alleen persoonlijk verantwoordelijk voor het stijgen van de zeespiegel en de verzilting van de Thaise akkers, maar is tevens een imbeciel met twee gezichten. U raadt het al: onze Tim heeft een lichaamssoepje gekookt (lees: gevogeld) met Cherish, ghetto-bimbo eerste klas, en heeft zo’n beetje zijn enige kans op echte liefde verspeeld.

Aan het begin van het programma zat hij iedereen tot brakens toe te vervelen met zijn ‘huisje tuintje kindje’-mantra en zwaaide hij zijn trouwring in allemans gezicht, maar nu blijkt die ring eerder te dienen voor een prins Albert dan voor een huwelijk. Eigenlijk horen we smakelijk te lachen met de zelverklaarde playboy die met open ogen recht op zijn ongeluk af rollebolt, maar met zijn onnozele escapades heeft hij wel Deborahs tere hart aan scherven gehumpt. Een tafereel dat qua tristesse kan wedijveren met de moeder van Bambi die in koelen bloede neergekogeld wordt of met Simba die zijn morsdooie vader probeert te wekken.

Vermoedelijk heeft half Vlaanderen en Nederland nu trust issues opgelopen, want als iemand zijn eeuwige liefde betuigt en emmers krokodillentranen jankt om gratis te gaan batsen in Thailand, zijn we ver afgedwaald van wat ooit zo waardevol was. Het weefsel van onze samenleving is aan flarden gescheurd, en Tim heeft die stofrepen als een mantel rond zijn sprinkhanenlijf gedrapeerd. Wat een krijger! Zijn avonturen hebben ons geloof in de mensheid definitief met de grond gelijk gemaakt, en vermoedelijk ook dat van vele anderen – het zal niet lang meer duren vooraleer alle hoofdstraten van de Benelux overspoeld worden door rellen, Doel zichzelf spontaan opblaast, en er een crossover van ‘Blind Getrouwd’ en ‘Temptation Island’ plaatsvindt. Schaf u een duikboot aan, bouw een nucleaire bunker, beman de kanonnen en versoepel de wapenwet, want de apocalyps lonkt aan de horizon!

En alsof er verder nog iets interessants gebeurd is deze aflevering: Joshua heeft Megan spontaan tot just friends gebombardeerd in plaats van de tortelduifjes die zij voor ogen had; Mezdi gaf, in Denises woorden, ‘vette kusjes’ en zat ‘vet’ aan haar kont; Daniëlle wil dat Fabrizio haar een tattoo zet; Kevin papt aan met Chloe – en Deborah heeft nog geen idee welke donderwolk er boven haar hoofd hangt.