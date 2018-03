Temptationwatch, aflevering 9: Tim, keizer van het overspel, koning van de scheve schaats!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

De lente is in het land, lieve vrienden! De lotelingen ontluiken, de zwaluwen scheren als stealthbommenwerpers over onze hoofden, en de lokale vegans kunnen weer sabbelen op de boomknoppen. Naar het schijnt beginnen in de lente ook de hormonen weer te borrelen, maar voorlopig stelt dat nog niets voor, althans niet in vergelijking met het puberale soepje dat op het verleidingseiland staat te stoven.

Tim, de keizer van het overspel, de goddelijke hartenbreker, de koning van de scheve schaats, wordt wakker met zijn kersverse serpentelijke bedpartner Cherish. De avond ervoor heeft de schavuit de Deborah-worst (een kussen met haar naam erop, nvdr.) uit zijn bed gesmeten en de foto met Debs snuit erop weggedraaid. Beleefd, dat wel, maar het feit blijft dat hij getransformeerd is van de meest kosjere koorjongen op het eiland (en maar janken!) naar een of andere demonische entiteit. Afgaand op de publieke Facebook-opinie ligt Tims sociaal aanzien nu ergens tussen de Bosnische oorlogscrimineel annex gifdrinker Slobodan Praljak en ultraviezerik Harvey Weinstein. Dat wordt leuk op familiefeesten, denken wij zo!

Tim oefent ook al op wat voor zeik hij Deborah gaat verkopen wanneer hij haar terugziet: ‘Ik zie u nog doodgraag, maar er is hier iets aan de hand dat ik zelf niet onder controle heb.’ De kwaliteit van dat excuus is uiteraard recht evenredig met Tims intelligentie.

Daarnaast hebben Tims dwaze activiteiten Mezdi getransformeerd tot een maritale Robocop, een ridder van het huwelijkssacrament. Tim blijft immers tot in den treure herhalen dat hij Deborah geen pijn wil doen, maar dat lijkt ons ongeveer één nachtje te laat. Mezdi heeft daar een lekker eerlijk antwoord voor: ‘Je gaat haar gewoon zwaar verneuken, jongen. Dat is kinderachtig kutgedrag.’ Inderdaad: behoorlijk onnozel om te denken dat je eigen prille, premature kalverliefde een excuus is om iemands leven compleet overhoop te gooien. Mezdi’s Robocop-modus heeft ook een wijze sjamaan-module die Dr. Phil-achtige wijsheid over Tim uitstrooit: ‘Je hebt het de hele tijd over “ik”. Je mag je schamen man, je denkt alleen aan jezelf.’ Tims missie om zijn Debke ten huwelijk te vragen na het Temptation-avontuur is grandioos mislukt, zoveel is duidelijk.

De twee tortelduifjes zitten elkaar zo’n beetje de hele aflevering smekkend af te likken – fijn, van een zo-goed-als-getrouwd man naar een überaanhankelijke verliefde puber. Hij fluistert ook ‘laat me nooit meer gaan’ in Cherish’ oor. Euh, laat die man alstublieft in therapie gaan, want daar zitten fundamentele problemen achter. Jammer dat Deborah door ’s mans problemen is moeten sneuvelen. Verwonderlijk is wel dat de twee tortelduifjes nog niet eens de Daad der Daden verricht hebben. Maar kan ook niet anders, aangezien ze elkaar de zaaddodend sullige bijnamen Knabbel en Babbel gegeven hebben – Timon en Pumba lijkt ons accurater, eerlijk gezegd. Bij de kersverse single Kevin zien we Chloe onder de lakens liggen, maar enig copulatief vuurwerk bleef ook daar uit. Euh, hoera voor het goed fatsoen? Bonuspunten, trouwens, voor de rap die Mezdi en Inge in elkaar geflanst hebben om Tim nog wat steken onder water te geven. Oh, en minpunten voor Mezdi’s griezelige nachtelijke verschijning in de kamer van Tim en Cherish: hij ging ongemerkt hun kamer binnen om Deborah’s t-shirt weg te stoppen. Eh, respectvol, dat wel?

In het andere resort zit Megan danig in de knoop met haar gevoelens voor motorcross-shpeelbeer Joshua. Ze wilde immers, zoals dat een emotioneel instabiele achttienjarige jammer genoeg betaamt, meteen in een relatie duiken met Joshua, maar die kegelt liever nog wat andere net-niet-minderjarigen alvorens een vaste verbintenis aan te gaan. Hij had zopas zijn spullen op Megans kamer gezet, maar om Megan niet nog meer in de war te brengen, verhuist Joshua meteen weer terug naar het lillende worstenkot om samen met de andere vrijgezellen weer lustig proteïneshakes te slurpen.

Dat is natuurlijk allemaal stilte voor de storm, want in de volgende aflevering krijgt Deborah te zien wat haar binnenkort-ex allemaal uitgespookt heeft. Wij verwachten een hartbreuk van vijf op de schaal van Richter. Hemelse laatste steek van de producenten op het einde trouwens, die Tim laten begeleiden door ‘Sick Boy’ van The Chainsmokers. A sick boy indeed!