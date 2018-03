Humo's Molmeter: de kisten zijn geopend, in welke zit de mol?

Er was 14 duizend euro te verdienen in de eerste aflevering van het zesde seizoen van 'De Mol', minder dan de helft kwam in de pot. Humo zag mollen in Mexico en in onze wekelijkse molmeter peilen we hoe verdacht de kandidaten zijn.

Katrien

- Leefde zich samen met Pascale in de doodskistproef zo hard in in haar rol als lijk dat ze geen klop uitvoerde: geen enkele van de drie sloten in haar kist kreeg ze los.

+ Kon wel een aardig potje basketten, en scoorde in de mariachiproef maar liefst twee van de drie benodigde punten.

Pascale

+ Bleef grotendeels buiten beeld in de eerste aflevering.

- Maar bleef net als Katrien wel absoluut inert tijdens de doodskistproef.

- Vergat bovendien het bordje met de voor te lezen vraag tijdens haar afdaling. Kan ook door de zenuwen geweest zijn.

Steve

+ Kreeg het hoogste bedrag mee tijdens de doodskistproef maar werkte niet opvallend tegen.

+ Wijst als arts af en toe op de opvallend povere fysieke conditie van andere deelnemers, en lijkt dus actief op zoek te zijn naar de Mol.

- Het vorige kan natuurlijk ook een makkelijke manier zijn om de verdenkingen wég te sturen van zijn persoon. Slim!

Channy

+ Goedlachs, ligt goed in de groep.

- Dat ze tijdens de doodskistproef Margaret Thatcher niet herkende tot daar aan toe, maar dat ze in het gezicht van Paul McCartney vervolgens Karel De Gucht meende te ontwaren deed onze wenkbrauwen tot tegen het plafond vliegen.

- Hoewel ze de leden van The Beatles niet weet te herkennen laat ze zich bij de mariachiproef toch gewillig aanduiden als ‘muziekkenner’. Herkent vervolgens vrijwel alles niet.

- Blijkt bij het slot van die proef ook nog eens bang van kippen, en jaagt Bahador vervolgens achter de verkeerde beesten aan. Ironisch: één ervan heette ‘Eleanor Rigby’.

Bahador

+ Vrolijke Frans van de groep, waardoor hij goed in de groep ligt

- Al kan dat vorige natuurlijk ook een sluwe strategische zet zijn: de Mol wil liefst alle verdenking voorkomen, en dat kan ook perfect door de vrolijke Frans uit te hangen.

- Stribbelde niet bepaald tegen toen Channy hem overduidelijk de verkeerde kippen liet vangen aan het eind van de mariachiproef, en deed er zelf nog een schepje bovenop.

- Zaaide bovendien verwarring als muziekkenner door goede antwoorden in twijfel te trekken.

Pieter

+ Viel niet op in de eerste aflevering, en bleef dus buiten verdenking.

+ Raadde als eerste zijn personage in de mariachiproef.

+ Is bovendien een priester, en geestelijken mogen liegen noch bedriegen van hun Werkgever.

- Wie het bovenstaande écht gelooft, herinnert zich Operatie Kelk niet meer.

Lloyd

+ Leek alleen maar gedreven, enthousiast en oprecht in de eerste aflevering.

- Kan wel beroerd basketten, zo bleek in de mariachiproef: de jongste deelnemer scoorde als enige speler geen enkel punt.

- Slaagde erin om bij de openingsproef met de doodskisten, toen seconden het verschil uitmaakten tussen winst of verlies, het te bellen nummer verkeerd te vormen.

Joke

+ Leek voortdurend gedreven en competitief.

- Dat was Gilles Van Bouwel destijds ook.

- Tijdens de doodskistproef kreeg zij samen met kandidaat Steve het hoogste bedrag op zich geplakt, maar hoewel zij de eerste was om te bedenken dat de sleutel in haar zaklamp kon zitten, was zij de laatste om die ook echt te vinden.

- Misschien draaide Lloyd niet het verkeerde nummer, maar nam Joke de telefoon gewoon niet op?

- Maakte haar grootste impact in de proef met de afdaling: ze koos ervoor om meteen naar beneden te ritsen om koste wat het kost de envelop te winnen en de rest van de kandidaten de loef af te steken. Gaf al doende natuurlijk een fout antwoord, wat de groep ook nog eens geld kostte.

Jeffrey

+ Viel eigenlijk geen enkele keer op in de eerste aflevering.

- Dat kan ook strategie zijn.

- Was doodsbang tijdens de rotsafdaling. Maar dat kan ook gewoon gezond verstand zijn.

Kelly

- Refereerde opvallend genoeg voortdurend naar de Mol als ‘zij’. Waarom? Klopt alleen maar als zij zélf de Mol is.

- Had het laagste bedrag gekregen tijdens de proef met de doodskisten en stond dus meteen bovengronds. Een slimme zet mocht ze de Mol zijn: zo stond ze ook meteen klaar om de lakens uit te delen voor de rest van de proef, die vervolgens in het honderd liep.

- Mikte tijdens de mariachiproef haar dominostenen niet één keer maar twéé keer vroegtijdig omver. Wel erg onhandig op zo’n moment.

+ Plaatste zichzelf aan het eind van de aflevering buiten alle verdenking door prompt naar huis gestuurd te worden in de eerste eliminatieronde. Strategisch een domme zet voor een Mol.