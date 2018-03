Dit zijn de beste films op Play More

ALIEN: COVENANT

De zesde aflevering in de ‘Alien’-cyclus is de donkerste en de beklemmendste sinds de originele film uit 1979. Monsterlijke parasieten scheuren zich los van menselijke wervelkolommen, de zuurspuwende aliens mogen als vanouds sissen, David de robot (de schitterende Michael Fassbender) doet iets onvergetelijks met een blokfluit en regisseur Ridley Scott trakteert u op enkele revelaties die voor ijskoude rillingen zorgen.

THE BIG SICK

De beste romcom sinds jaren. De prille relatie tussen de Amerikaans-Pakistaanse standup-komiek Kumail (Kumail Nanjiana speelt gewoon zichzelf) en zijn liefje Emily (Zoe Kazan) gaat gebukt onder interraciale spanningen, maar de situatie wordt pas écht penibel wanneer Emily door een longinfectie wegglijdt in een coma. Stof voor een klef melodrama, zou je denken, maar neen: de cultuurclash tussen Kumail en de ouders van Emily zorgt geregeld voor lachsalvo’s, er passeert een hilarische 9/11-grap en het verdriet van Kumail gaat recht naar het hart.

BLEED FOR THIS

Dit entertainende boksdrama vertelt het waargebeurde verhaal van Vinny ‘The Pazmanian Devil’ Pazienza, een pluimgewichtbokser die begin de jaren 90 een verschrikkelijke blessure opliep aan de nekwervels en met vier gigantische stalen pinnen in zijn hoofd aan de loodzware terugtocht naar de top begon. Miles Teller (de jonge drummer uit ‘Whiplash’) is prima in de hoofdrol, Aaron Eckhart steelt de show als de kalende coach, en wedden dat u tijdens de comebackwedstrijden vanuit uw sofa uit volle borst ‘Go, Vinny, go!’ zult brullen?

DJANGO

Wie meer wil weten over de wereldberoemde Belgische jazzgitarist Django Reinhardt, moet beslist afstemmen op deze mooie biopic waarin de Frans-Algerijnse acteur Reda Kateb een grootse hoofdrol neerzet. Django’s fenomenale gitaardeuntjes zijn om te likkebaarden, maar de film schuwt ook Reinhardts donkere karaktertrekken niet: zo leren we hem kennen als een onverbeterlijke narcist én als een muzikant die er geen graten in zag om ook onder het nazi-bewind concerten te blijven geven.



LOGAN

In deze verrassend sterke superheldenfilm ziet u Hugh Jackman voor de allerlaatste keer schitteren als Wolverine, de bebaarde mutant met de flitsende kneukelmessen. Ofschoon u uw portie kletterende actie krijgt, laat ‘Logan’ zich toch vooral bekijken als een sobere, melancholische roadmovie met onverwacht veel tederheid en diepgang. De eerste superheldenfilm die – volledig terecht - werd bekroond met een Oscarnominatie voor beste geadapteerde scenario.

HELL OR HIGH WATER

In deze magistrale thriller, geschreven door de scenarist van ‘Sicario’, maakt een oude Texas ranger jacht op twee bankovervallers. Knallende geweren, wegscheurende auto’s, een met een hilarische southern twang sprekende Jeff Bridges, fantastische dialogen, een flinke dosis maatschappijkritiek én een soundtrack van Nick Cave en Warren Ellis: dit is wat men een topper noemt.

SILENCE

Om heel stil van te worden, dit historische drama van Martin Scorsese over twee Portugese priesters (Andrew Garfield en Adam Driver) die in het 17de-eeuwse Japan – waar Christenen aan wrede folteringen werden onderworpen - met gevaar voor eigen leven naar hun vermiste leermeester speuren. De prachtig gecomponeerde beeldkaders, het sacrale verhaal en de vele diep ontroerende momenten geven ‘Silence’ de allure van een geloofsbelijdenis.

HIDDEN FIGURES

Dit op feiten gebaseerde drama geeft een stem aan de vele zwarte vrouwen die in het begin van de jaren zestig in het hoofdkwartier van de NASA – in die tijd een broeihaard van onverdraagzaamheid en segregatie - meewerkten aan de lanceringen van de eerste Amerikaanse ruimteraketten. Niet alleen een ontnuchterend tijdsdocument, maar bovenal een hartverwarmende crowdpleaser met glansrollen van Taraji P. Henson en Octavia Spencer.



PATERSON

In zijn grappigste en meest ontroerende film ooit toont regisseur Jim Jarmush ons een week uit het leven van Paterson, de dichtende buschauffeur. Zoals gewoonlijk bij Jarmush gebeurt er niks spectaculairs, maar Adam Driver is geweldig in de titelrol, de gedichten zijn ongelooflijk mooi, en de ontmoeting met de Japanner die ‘Aha’ zegt snijdt tot op het bot.

LION

Probeer de ogen maar eens droog te houden bij het waargebeurde en onwaarschijnlijk meeslepende verhaal van Saroo, een vijfjarige, straatarme, in een uithoek van India wonende jongen die op een avond aan boord van een trein klimt, in slaap valt, en duizenden kilometers verderop weer wakker wordt in een vreemde stad. Zal Saroo, die nog te klein is om de naam van zijn dorp te herinneren, ooit nog zijn moeder terugvinden? De doos Kleenex mag het weten!



HOME

In haar beste film tot nu toe richt Fien Troch haar camera op enkele tieners die worstelen met hun ouders, hun hormonen en met de pijn van het tiener-zijn. De cineaste voert u mee naar een verontrustende wereld vol verstoorde communicatie en foute seks, stuwt haar jonge hoofdrolspelers naar razend knappe vertolkingen, en eindigt met een messcherpe analyse van de diepe kloof tussen jongeren en volwassenen.

MANCHESTER BY THE SEA

Casey Affleck won in 2017 voor dit ingetogen drama volkomen terecht de Oscar voor beste acteur. Als Lee, een door het leven murw geslagen klusjesman die na de dood van zijn broer terugkeert naar het kuststadje dat hij voorgoed achter zich meende te hebben gelaten, zet hij een vertolking neer die u recht in het hart zal treffen.

MOONLIGHT

Op de tonen van de song ‘Every Nigger is a Star’ van Boris Gardiner glijden we de bikkelharde wereld binnen van Chiron, een zwarte jongen uit een getto in Miami. Wat zich vervolgens ontspint is géén actiefilm vol ratelende Uzi’s, maar een teder, op bloedmooie beeldkaders en onuitgesproken verlangens drijvend portret van een jonge homoseksueel die verlangt naar een lepeltje liefde. Oscar voor beste film in 2017.

CAPTAIN FANTASTIC

In deze heerlijke tragikomedie schittert Viggo Mortensen als Ben, een hippie-vader die samen met zijn zes kinderen diep in de bossen in de Pacific Northwest woont en er nogal onconventionele opvoedingsmethodes op nahoudt. Na de dood van de moeder beslist het gezin om terug te keren naar de bewoonde wereld, waarna er een busreis begint die u afwisselend zal doen snotteren en schaterlachen.

GET OUT

Het voor een habbenkrats gedraaide ‘Get Out’ van Jordan Peele was zonder enige twijfel dé sensatie van het filmjaar 2017. ‘t Is niet alleen een diep verontrustende horrorfilm over een zwarte man die niet meer wegraakt uit het steeds beklemmender wordende ouderlijk huis van zijn blanke lief, maar ook een meesterlijke satire die u aan den lijve doet ondervinden hoe het is om in het hedendaagse Amerika een zwarte huidskleur te hebben. Bekroond met de Oscar voor beste scenario.



