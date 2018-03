Humo filmtip: Layla M.

De 18-jarige Layla (Nora El Koussour) is een jonge vrouw van Marokkaanse afkomst. Ze doet eindexamen vwo en is een fanatiek voetbalster. Met haar ouders, oma en broer woont ze in Amsterdam-West. Layla is niet op haar mondje gevallen en durft voor haar mening uit te komen. Ze stoort zich aan het negatieve beeld dat er is over Marokkanen en het Islamitische geloof. Thuis heeft ze discussies hierover en Layla zet zich steeds meer af tegen de liberale opvattingen van haar ouders. Tegen hun wil en tot schrik en ergernis van haar beste vriendin en broer, sluit ze zich aan bij een groep jonge Moslims die strijden voor acceptatie en het uitoefenen van hun geloof.

Binnen de groep maakt ze kennis met Abdel (Ilias Addab) die haar begrijpt en haar verhalen over de ruzies thuis aanhoort. Layla wordt verliefd en het kost Abdel geen moeite haar over te halen hem te volgen. In het geheim trouwen ze en Layla reist met hem naar het Midden-Oosten. Al snel blijkt dat Abdel steeds meer zijn eigen weg volgt en een buurvrouw is haar enige contact met de buitenwereld. Langzaamaan en tot haar afgrijzen, realiseert Layla zich wat de echte reden is van hun reis.

