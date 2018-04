Humo's Molmeter: verwarring, geknoei en wantrouwen

Wierp zich in de achtervolgingsproef op als aanstuurder van Team Pick-up, de ploeg die de eerste, en peperdure, proef van de aflevering volkomen in de soep deed draaien.

Toen de drie in de pick-up Joke gevat hadden, was er nog mogelijkheid genoeg om te onderhandelen over pasvragen én geld verdienen. Katrien lichtte daarentegen de anderen nodeloos in via haar radio, zodat de mogelijkheden tot onderhandelen erg snel verdwenen.