Humo filmtip: Viva

VIVA vertelt het verhaal van Jesus, een jonge kapper die in een nachtclub in Havana werkt. In de club treden geregeld drag queens op en Jesus droomt ervan zelf een performer te zijn. Aangemoedigd door zijn mentor, Mama, krijgt Jesus eindelijk zijn kans op het podium te stralen en helemaal zichzelf te zijn. Maar wanneer zijn macho vader Angel na jaren plots weer opduikt, staat zijn wereld op zijn kop. Vader en zoon botsen door hun tegengestelde verwachtingen en hebben grote moeite elkaar te begrijpen. Jesus wordt geconfronteerd met de keuze tussen zijn liefde voor het podium en zijn vader. VIVA is een ontroerend en meeslepend verhaal en was publiekslieveling tijdens de Roze Filmdagen 2016.

Bekijk de film hier bij Cinemien.

Onze filmcriticus sluit zijn recensie af met: 'Laten we het zo zeggen: wij hebben al veel films gezien in ons leven, al veel ontknopingen, maar deze climax, het lied voor de vader, wist ons nog eens echt tot op het bot te ontroeren.' Lees de volledige recensie.