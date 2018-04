Humo's Molmeter: veel trappen, weinig geld

Aflevering vier van ‘De mol’: er werd gefietst, geworsteld en op trappen gelopen – en van trappen gevallen, in het geval van de onfortuinlijke en uitgeschakelde Katrien . Maar er werd ook veel gemold, want deze week kwam er opnieuw bijzonder weinig geld bij in de pot. Hoe verdacht of onverdacht gedroegen de kandidaten zich?

Bahador

Minder verdacht dan de afgelopen weken heeft Bahador zich niet gemaakt, integendeel.

Bij de proef met de bakfietsen – waar uiteindelijk slechts duizend euro mee werd verdiend – toonde hij zich een paar keer als potentiële mol, vooral door tijd te verliezen. Aan de telefoon met Steve verstaat hij Winfield Scott eerst verkeerdelijk als ‘Wilfried Scott’ en begint hij zich daarna af te vragen of ze niet moeten zoeken naar ‘Escott’ op de pakjes, naar analogie met Escobar.

Als hij samen met Joke wil vertrekken, ‘vergeet’ hij het pakje mee te nemen – het is Joke die het opmerkt en het gaat halen. En daarna rijdt hij onderweg ook nog eens een tentje binnen met de bakfiets, wat voor extra vertraging zorgt.

Bahador zorgt ervoor dat hij als laatste uit de lift mag stappen en dus het minste aantal trappen moet doen omdat hij zogezegd slecht te been is. Maar zodra de lift opengaat, doet hij toch heel hard zijn best om naar boven te spurten.

Pluspunt: het lijkt vreemd dat de mol zich zou opgeven als vechtersbaas, omdat er vanuit de ring minder te saboteren viel dan erbuiten. Maar misschien waren het vooral de andere kandidaten die hem liever daar zagen?

Pieter

Het heilige boontje van het begin is er niet meer, ook Pieter maakt zich iets meer verdacht. Zoals bij de pakjesproef toen hij samen met Lloyd het raadsel met de lucifers erg snel én fout oploste, tot twee keer toe. Bij het fietsen zelf spande hij zich wel in, maar zoals Bahador opmerkte: ‘Als je weet dat het adres niet juist is, kun je makkelijk meegaan.’

Een priester die zich vrijwillig aanmeldt als vechtersbaas? Dat lijkt wel heel raar!

Aan de andere kant: net zoals bij Bahador was het voor de mol voordeliger geweest om niet te gaan worstelen. En die doodsangst in Pieters ogen toen een greep werd voorgetoond en hij ‘Die hebben wij toch niet gekozen’ piepte, die kan toch nooit geacteerd zijn geweest?

Lloyd

Wellicht de kandidaat die zich in deze aflevering het meest verdacht heeft gemaakt. Door de test met de lucifers zogezegd meteen op te lossen, en zo de hele bakfietsproef van bij het begin te hypothekeren. Hij zorgt er ook voor dat de andere kandidaten er niet aan denken om het raadsel vanuit een andere hoek te bekijken – ook niet bij de tweede poging.

Als hij samen met Pascale een pakje gaat afleveren in een ziekenhuis, verliezen beiden heel veel tijd – dat komt vooral door Lloyd die erop staat om de omgeving van het standbeeld van Hernan Cortes tot in de kleinste hoekjes uit te kammen.

Hij verliest de computergame, waardoor er vijf minuten straftijd wordt afgetrokken van de klok in de bomkamer – vijf minuten die, zo blijkt op het einde, cruciaal waren geweest.

Hij houdt zich wat afzijdig bij het oplossen van de raadsels in de witte kamer, maar als het kalf verdronken en de verfbom ontploft is, weet hij plotseling wel het antwoord op de vraag ‘Waar staat het witte huis?’

Bij het trappenlopen gaat hij er als een speer vandoor: dat volstaat niet om Joke van de vrijstelling af te houden, maar er komt zo natuurlijk ook geen geld in de pot.

Pascale

Een van de minder opvallende deelnemers, al is dat voor een mol natuurlijk geen slechte eigenschap. Samen met Lloyd verliest ze veel tijd bij de zoektocht naar, bij en rond het standbeeld van Hernan Cortes.

Vanuit de bomkamer geeft ze aanwijzingen aan de anderen maar echt nuttig zijn die zelden. Ze zorgt vooral voor extra stress en minder concentratie bij diegenen die de raadsels moeten oplossen door te spelen voor sprekende klok.

Bij de proef met de worstelgrepen geeft zij een fout antwoord.

Joke

* Nog steeds de meest gedreven en minst verdachte kandidate, over wie we deze aflevering vooral te weten kwamen dat ze 1) naar Vietnam is geweest en veertig euro heeft moeten betalen voor haar visum; en 2) bijzonder goed in conditie is – de snelheid waarmee ze de anderen inhaalde in het trappenhuis, was indrukwekkend.

Steve

* Toen hij en Katrien bij de eerste proef gezichten moesten herkennen op de muurschildering, was Steve heel snel en constructief – veel méér dan de achteraf naar huis gestuurde Katrien. En dat terwijl die positie voor een mol ideaal was geweest om te proberen saboteren.

* Bij de proef met de verfbom blijft Steve erg passief: terwijl Pascale de andere kandidaten op de hoogte probeert te houden, is zijn input vanuit de kamer beperkt. Hij weet een song van John Denver wel correct te omschrijven als ‘iets countryachtigs van iemand met een brilletje’ – wat in vergelijking met zijn muzikale kennis uit de vorige afleveringen toch een bijzonder grote stap voorwaarts is.

* Het enige bizarre gedrag van Steve in deze aflevering was zijn trappenlopen: de man die vorige week op de hometrainer nog geen deuk in een pakje boter kon trappen, liep deze keer wel heel gezwind de trappen op – of toch een tiental verdiepingen lang.

