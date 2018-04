Humo's Molmeter: familie op bezoek

‘Sterven naast een priester: meer kun je niet willen’, aldus Steve, voor hij in de roetsjbaan overkop ging. Op het einde van een nogal matte aflevering waarin de familie langskwam ging hij ook kopje onder - benieuwd of de uitspraak straks ‘Het leven is geen ponykamp’-gewijs op T-shirts komt. Voor de rest: de molmeter!