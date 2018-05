Wim Opbrouck in 'Cobain': 'Vechten op de set'

'Cobain' speelt nu in de zalen

WIM OPBROUCK «In Nederland kent men me van het ernstige theater, dus beland ik er meestal in kleine arthousefilms. Dat vind ik wel spannend. Bovendien was het een goed scenario. Dat het over een tienerzoon gaat die voor zijn junkiemoeder probeert te zorgen, vond ik een interessante omkering. En Wickmayer? Wat een boeiende mens!»

HUMO Je krijgt als kijker nooit echt grip op hem, niet?

OPBROUCK «Eigenlijk is hij best hip gekleed, met zijn teenslippers en zijn kralen om de hals. Maar hij ziet er ook wat vilein uit, niet? Je weet nooit of hij Cobain écht genegen is. Die gespletenheid moest erin.»

HUMO Cobains moeder Mia is Wickmayers ex. Is hij ook Cobains vader?

OPBROUCK «Ik ga ervan uit dat hij dat niet is. Als er een bloedband was, zou hun relatie anders zijn. Wil hij Cobain wel echt helpen? Zo vindt die jongen nergens rust, want zelfs al heb ik geprobeerd om mijn bordeel iets gezelligs te geven, het blijft toch een nare plek.»

HUMO Wat bevalt je zo aan werken met Nanouk?

OPBROUCK «Ze roept nooit ‘Cut!’, maar laat de camera draaien, zodat we blijven spelen. En ze improviseert de hele tijd. Daar moet je wel aan wennen. Bas Keizer, die Cobain speelt, heeft het daar even moeilijk mee gehad. Hij is van de straat geplukt en heeft geen acteursopleiding gevolgd, dus hij stond aanvankelijk erg geïntimideerd op de set. Als ik met hem vecht in de film, is dat behoorlijk echt. Hij begon immers te flippen door mijn gespeelde agressie: ik moest hem duidelijk maken dat ik ook gewoon een vader met twee kinderen en een vrouw ben, en best wel een lieve mens. Maar hij heeft de smaak gelukkig te pakken en doet nu volop castings voor andere films.»

HUMO A star is born!

‘Cobain’ komt op 2 mei uit in de bioscoop.