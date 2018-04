Temptationwatch, aflevering 14 & 15: De grote, vlezige, breindodende apotheose!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Ha, vrienden van de fijne en minder fijne vleeswaren! De wereld is een paar karaat minder mooi, want we zijn aanbeland bij de laatste dubbelaflevering van het meest voortreffelijke gedrocht dat ons televisielandschap siert (op de maanden later-aflevering na, natuurlijk) . Intussen puilen de laatste afgeprijsde vleeswaren uit de Thaise akkers, parelen de laatste tranen op de plastic zwembadflamingo’s in het resort, en galmen de laatste echo’s van generische twerkmuziek over de woelige oceaan. Er is ongezond en breinbeschadigend veel gezopen, duchtig gebatst en gefriemeld, geslopen en gejoeld, gescholden en gefluisterd – maar er is vooral véél geflirt en véél scheef geschaatst.

Wat gaan we de strapatsen van onze vrienden en vriendinnen op het verleidingseiland missen! Het zenuwachtige lachje en het bliksemsnelle batsen van Megan, de koekeroend-uitspraken van Kevin, de klimop-filosofie en nietsontziende klootzakkerij van Tim, de permanente verkoudheid én goedhartige sloomheid van Fabrizio, de kleutertattoo van Daniëlle, de geniepige camera-ontwijkende schwijn-trucjes van Mezdi, de pantersprongen van Denise, en nog zo ontzettend veel meer onnozeliteiten die we de afgelopen weken op ons beeldscherm lieten toveren. Deze dubbelaflevering gaan de dames en heren op dreamdate met hun vrijgezel of choice (oersaai uiteraard, want niemand wil nog iets uitspoken) en worden de (al dan niet ex-)koppels met elkaar herenigd aan het kampvuur.

Tijdens dat gesprek heeft onze favoriete übernarcistische schavuit Mezdi zich uiteraard weer flink misdragen: hij vindt immers dat Daniëlle zich meer te schande heeft gemaakt dan hijzelf, omdat zij haar avonturen met Fabrizio ‘doordacht’ beleefde en hij zijn misstappen beging uit ‘lust’ – het klassieke excuus voor zij die hun schwanz niet achter slot en grendel kunnen houden. De relatie tussen die twee is dus ongeveer even morsdood als de hype rond Pokémon Go.

Bij Vanessa en Jeremy is het andere koek, want die twee hebben het zowaar gehááld – het enige koppel dat de zogenaamde “ultieme relatietest” met verve heeft doorstaan, ondanks de vele liefkozende blikken die Jeremy over de derrières van de verleidsters liet glijden. Maar kom, laten we niet doen alsof de uitdaging écht zo zwaar is: twee weken onthouding is geen doodsvonnis.

Het weerzien van Kevin en Megan is een tikkeltje minder enthousiast. Nogal wiedes, want na een paar dagen zat Megan al ‘begraaf de salami’ te spelen met Joshua. Temptation heeft hen vooral duidelijk gemaakt dan hun relatie ongeneeslijk ziek was, en gelukkig hebben ze hun manklopende, etterende, reutelende, piepende liefde een finaal nekschot kunnen geven. Kevin ziet overigens ook in dat bedrogen worden veel pijn doet (allez, wie had dat gedacht?) en neemt zich dus voor om dat niet meer te doen. Zo dapper!

Als laatste komen Tim en Deborah aan de beurt. Na een relatie van vier jaar werd Timmyboy hopeloos, puberaal, geitemekkerig verliefd op Cherish (een vrouwmens dat bovendien een beetje báng is van die overdreven melige zeiklap) en heeft daarmee Deborah volledig verpletterd. De stem van onze visbreinige vriend klinkt na veertien afleveringen ongeveer even aangenaam als roestige prikkeldraad op onze trommelvliezen – ja, na zoveel diepgaande analyses van zijn quasi-ondoordringbare psyche galmen zijn wijze uitspraken over klimop door onze nachtmerries, achtervolgt zijn fluogele broekje ons blootsvoets door maanovergoten bossen, en lijkt hij à la ‘Jaws’ steeds acher ons aan te peddelen in het plaatselijke zwembad. Nergens kunnen we nog ontsnappen aan onze favoriete kruising tussen Tom Boonen en een oversekste specht.

Hij merkt overigens op dat Deborah naar zijn huwelijk met Cherish mag komen (onze ogen rollen bowlingbalgewijs uit hun kassen). Mochten kwade blikken schade kunnen toebrengen die recht evenredig is aan de woede die erachter zit, zou Deborah’s ultieme death stare naar Tim ongetwijfeld de aarde in tweeën splijten, een trosje zwarte gaten openen, en verschroeiende laserstralen uit de hemel laten neerstralen met Tims testikels als brandpunt. We kregen haast zélf okselvijvers van angstzweet. Mop van de eeuw blijft wel dat Tim zijn ring toch nog bij heeft, en dat Debke de ring in het kampvuur gooit – net zoals ‘Lord of the Rings’, maar dan met een lelijke gremlin in plaats van Gollem. In ieder geval heerlijk om te zien hoe Deborah zich op nogal symbolische wijze bevrijdt van haar verleden – al zullen we in de volgende (eindelijk de laatste!) aflevering pas zien hoe het haar vergaat in ons Belgenland.