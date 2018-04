Humo filmtip: Neon Bull

Twee keer per maand tipt Humo een film uit de catalogus van Cinemien, een onafhankelijke distributeur van kwaliteitsfilms. Vandaag de creatieve en seksuele aspiraties van een stierenverzorgen: Neon Bull.

Neon Bull gaat over de vaquejada-wereld, een bizarre Braziliaanse rodeo waarbij cowboys stieren letterlijk bij de staart proberen grijpen. Iremar is een knecht die de beesten onderhoudt, maar er eigenlijk van droomt om vrouwenkledij te ontwerpen. Hij vindt een creatieve uitweg door uitdagende paardenmaskers te crëeren. Wanneer hij in een magazine een naakte vrouw ziet, krijgt zijn hobby bovendien een provocatieve twist.

Onze filmcriticus sluit zijn recensie af met: 'elke scène is als een sensuele verleiding; elk beeldkader trilt van de onderhuidse sensualiteit; elk shot prikkelt de zintuigen en likt de huid; en aldoor proef je de stank van de stieren, van het zweet, van de lust.' Lees de volledige recensie.