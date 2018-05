Humo's Molmeter: stinkbommen en pokerfaces

Mogen we eerst nog even zeggen dat Joke een uitstekende kandidaat was? Niet alleen bovenmatig enthousiast tijdens het gehele spel, ook bloedfanatiek in de proeven. In haar laatste uitzending was ze bovendien dé succesfactor tijdens de bootjesopdracht (Joke kwam met het idee om een klinker te kopen, raadde bijna alle artiesten en zag al snel de zin ‘iemand het hof maken’), ook wist ze, al scoutsliedjes zingend, de geiten op het juiste pad te houden. Dat maakte het voor de andere kandidaten alleen maar makkelijker om een beetje uit de spotlight te blijven. Gelukkig hebben we onze Molmeter nog:

Pieter

Tijdens de bootjesopdracht was Pieter, zoals vaak dit seizoen, weinig uitgesproken: hij leek niks fout te doen, maar ook weinig echt goed. Zien we hier een rechtschapen priester of een uitstekende montage?

De tweede opdracht: bij het martelmenu koos hij meteen voor de hete peper, waarmee hij deze aflevering 1000 euro in de pot zou brengen (na de slang het meeste geld). Ware het niet dat Joke geen peper wilde eten.

Daarna liep de pot nog eens 1000 euro mis, doordat Pieter zijn vijf geiten in de weide van zelfbelang stopte. Iets dat hem overigens nauwelijks te verwijten valt, vooral omdat hij er uiteindelijk een vrijstelling mee in de wacht sleepte.

Om de kudde geiten vooruit te helpen ging Pieter in een bak met tortillas staan. Dat was niet per se verdacht, wel wat raar.

Pascale

Gaf zichzelf op voor de muziekopdracht in de bootjes, maar noemde zelf geen enkele artiest tijdens het terugluisterspel. Ze beaamde enkel de suggesties van Joke, ook toen die suggestie fout was (MC Hammer).

En ook tijdens het letters raden, leverde ze niet een al te grote bijdrage.

Toonde absoluut nul emotie tijdens het volledige martelmenu. We werden er een beetje bang van.

Hoewel ze vaker een geweer heeft vastgehouden, wist ze geen enkel blikje te raken tijdens de schietopdracht en wist ze dus ook geen extra geiten te verdienen.

Pascale was verder tijdens de hele aflevering opvallend onopvallend.

Lloyd

Lloyd wist álle caféraadsels binnen de tijd te doorgronden en uit te voeren. Een mol had er gemakkelijk eentje kunnen laten liggen, want Bahador leek ook geen enkel idee te hebben.

Verloor daarna al het verdiende geld net zo gemakkelijk door de groep enthousiast te maken voor een ‘dubbel of niets’-spelletje, want het geld in de pot stoppen zou ‘ook maar saai zijn’.

In die ‘dubbel of niets’-opdracht (de ‘superronde’) begon hij vervolgens niet al te doordacht medeklinkers te spuwen: geen ‘N’, wel een ‘B’ (en dan uit wanhoop een woord raden met maarliefst twee B’s, ‘knabbel stuk’).

De ‘superronde’ mogen spelen is natuurlijk de droom van elke mol. Dat er echter geen enkele kandidaat bezwaar had om Lloyd in deze sleutelpositie te stoppen, lijkt er op te wijzen dat niemand hem echt verdenkt. Daarbij was de opdracht sowieso vrij onhaalbaar, dus de mol zou al blij zijn geweest als de ronde überhaupt gespeeld zou worden.

Tijdens het eten van de peper liep Lloyd rood aan, maar deed hij zijn uiterste best om niks van pijn te tonen. Als dat geacteerd is, is hij een fantastisch acteur, maar we gokken er op dat hij gewoon echt een peper naar binnen werkte.

En dan was er nog het geklungel bij de geitenopdracht. laten we niet te streng zijn, geit Bianca was hier minstens net zo verdacht als Lloyd.

Bahador

Droeg enthousiast Lloyd voor als kandidaat voor de ‘dubbel of niets’-opdracht in de boten. Zonder Bahador was Lloyd wellicht nooit in die positie gekomen.

Bahador toonde als enige hevige emotie bij elke gang van het martelmenu, terwijl de rest vooral ergens anders probeerde te zijn. Al zouden wij ook niet geheel gevoelloos kunnen blijven bij het bekijken van de eerste stapjes van Bambi op ijs en het knuffelen van een teddybeer.

Koos zelf als marteloptie om de rest voetkietels te laten ondergaan, waarmee hij slechts een lousy 400 euro in de pot bracht, terwijl de slang met 2000 euro nog beschikbaar was (die ofwel meer geld ofwel meer reactie had opgeleverd).

Dat hij daarna nog eens vijf geiten in de wei voor de vrijstelling stopte, pleit hem niet echt vrij.

Lees ook onze eerdere analyses.