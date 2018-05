Hoera, Star Wars-dag! May the fourth, 'may the force be with you', snapt u? Naast een gratis ticket voor de Star Wars Expo, hebben we, om de grootste sciencefictionfranchise aller tijden in de bloemetjes te zetten, een quiz samengesteld waarmee u uw kennis over Luke Skywalker en co. op de proef kan stellen. Aangezien we niet allemaal nerds zonder leven zijn, geven we ook de dummies een kans: de vijftien vragen beginnen gemakkelijk, maar eindigen intergalactisch moeilijk. Moge de kracht u bijstaan!