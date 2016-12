'Steenweg' kuierde uit de startblokken op de tonen van 'Murderers' van John Frusciante: een goed begin is het halve werk, zei een jammerlijk onbekend gebleven schrijver ooit - hij viel volgens geruchten dood neer na het eerste hoofdstuk van zijn debuut gepend te hebben. 'Steenweg' kon zich al voor aanvang op de borst kloppen, want het had een goed concept: een reeks documentaires, gebonden door één gemeenschappelijk thema. Drie keer raden wat dat was.

Al snel bleek dat slimme concept het programma eerder losjes om het lijf te zitten. Voor de eerste documentaire had Tim De Keersmaecker zich in het kielzog gevestigd van Samuel, een Afrikaan die acht jaar geleden zijn heil kwam zoeken in Europa, maar ondertussen noch een verblijfsvergunning noch een uitzettingsbevel gekregen had. Tussen wal en schip had hij echter een bezigheid gevonden: voor een habbekrats en met hulp van een schare lotgenoten deelde hij van huis tot huis regionale krantjes uit. Dat deed hij vaak op een ontiegelijk uur: de mijmeringen van Samuel, brommend achter het stuur, werden gretig vervlochten met beelden van een kille nevel, die in het ochtendgloren nog stevig aan het asfalt plakte.