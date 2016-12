Tv-review: 'Jani gaat...' op VIER

Die angst bleek ongegrond. Er wás namelijk niet echt een centraal uitgangspunt. Nu ja, we droppen de netjes afgeborstelde stylist in een voor hem uitermate vreemde omgeving en zien wat er gebeurt. Verder niks. Terwijl het programma dus rustig richtingloos voortkabbelde, was het bijwijlen ook erg voorspelbaar. Na twee keer ‘Goh, ik ben gewoon zo blij dat ze mij niet ergens hoog op hebben laten kruipen', zou het net verrassend geweest zijn als ze hem níét aan die rots hadden laten bengelen.

Toen Roos Van Acker destijds in 'Witte raven' de paracommandokneepjes onder de knie moest krijgen, was het doel wél duidelijk: niet ontmaskerd worden. Waarin ze met verve slaagde en zo duizend respectpunten opstreek. Niet dat Jani niet langs de respectkassa mocht passeren. Zijn verbetenheid en trots maakte dat je 'm haast tussen zijn tanden door ‘Ik ga hier niet de janet zijn die niet kan volgen' hoorde sissen. Dat waren dan ook de sterke momenten in het programma: die waarin Jani Jani kon zijn, niet die waarin hij zich in knullige voice-overs bediende van een rist clichés waarin al eens iets te gretig de 'homo vs. macho'-kaart werd getrokken.



'Jani gaat...' toont dat je met een sterke centrale tv-figuur en een televisieformat waarin twee uitersten worden uitgespeeld, niet met erg veel originaliteitsprijzen aan de haal gaat. En toch hebben we de rit uitgezeten, net dankzij die sterke centrale tv-figuur.



En die halve ster? Die is geheel en al voor dat gsm-hoesje in camouflageprint.