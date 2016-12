'Hollywood in't echt' op VTM

Sinds ze onderdak vonden bij de Medialaan zijn Mathias en Staf nochtans populairder dan ooit. Begrijpelijk: met het ouder worden hebben de twee kwajongens ook een hoog knuffelbeergehalte gekregen - ondeugend genoeg om de bomma die naar VTM kijkt aan het blozen te brengen, maar evengoed perfect onschadelijk, zodat de allerkleinsten ook mee kunnen kijken. Het uitgangspunt van 'Hollywood in't echt' paste perfect binnen dat naïeve kwajongensimago. De twee reisden naar Amerika om uit te zoeken of het beeld dat Hollywoodfilms van Uncle Sam schetsen, overeenkomt met de werkelijkheid.

In de eerste aflevering doken ze daarvoor in de wereld van het ProWrestling, waar stoere kerels in te strakke broekjes tonen dat faken ook een mannenaangelegenheid kan zijn. Al was Stafke Coppens daar niet zo zeker van: 'Doen die mannen elkaar écht pijn?’ vroeg hij met grote ogen in het vliegtuig op weg naar de VS. Kijk, Staf, zo gaan we je nog wel een tijdje 'Stafke' blijven noemen, natuurlijk. Het kwispelende enthousiasme waarmee de twee broers zich bij aankomst op hun worsteltraining gooiden, was al even aandoenlijk. Van enige historische duiding bij het fenomeen ProWrestling evenwel geen spoor: Staf en Mathias waren erop gebrand de sport hands-on te leren kennen. Meteen de perfecte uitvlucht om het, net als in 'Het lichaam van Coppens', op een broederlijk fikfakken en plaagstoten te zetten. Het lichamelijk ongemak dat de twee broers daaraan overhielden werd ook hier weer gretig in beeld gebracht -'Jackass', maar dan de 'kinderen toegelaten'-versie.