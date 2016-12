'Glammertime' op Vier

'Glammertime' moest een soort 'De rode loper' worden for the new ages: showbizznieuws op maat van de moderne kijker, die overdag vergroeid is met zijn smart phone en voor wie 2 Fabiola al lang geen foute nineties-dance meer is, maar oprecht jeugdsentiment. Showbizznieuws, ook, gebracht met de vette knipoog die VIER-programma's als 'Is 't nog ver?' en 'De ideale wereld' typeerde.

Annelore, Elodie en Marijke, zo heten de drie jonge, patente vrouwen die met de tongue stevig in cheek het Vlaamse showbizzlandschap in trokken. Het resultaat van hun glamoureuze omzwervingen kregen we in hyperkorte rubriekjes gepresenteerd. Daaronder ook: een update waarin het showbizznieuws van de dag werd gebracht - nu ja, nieuws. Dat zowel Lesley-Ann Poppe als Kirsten van 'Temptation Island' vol zaten, wisten wij al langer dan maandagavond. Het publiek waarvoor zulke tijdingen bedoeld zijn - u herkent hen aan de Story in hun handen - vast ook.