'Opgejaagd' op Vijf

In 'Opgejaagd' liet de Nederlandse danser-presentator ene Bianca haar tranerige verhaal doen. Bianca was dol op fotoshoots, tot de fotograaf van haar laatste opdracht de shoot plots in de richting van platte porno had geduwd. Die foto's waren daarna ook nog eens een eigen leven gaan leiden op allerhande dubieuze websites. Een ware nachtmerrie dus, en daar bleef het niet bij: omdat Bianca's adres bij de foto's vermeld stond, kwamen er nu geregeld heren aanbellen om naar haar seksuele diensten te dingen. Kooiman toonde zich één en al medelijden met Bianca en werd zowaar stil van haar verhaal. Al kon hij de vraag hoe ze danprecies had geposeerd voor die smeuïge foto's nog net over zijn lippen krijgen. Soms is de grens tussen medelijden en sensatiezucht flinterdun.

Om één en ander uit te klaren ging Kooijman te rade bij de politie, maar daar werd hij niet bepaald wijzer. Volgens de bevoegde instanties waren de beheerders van zulke websites nauwelijks te traceren, dus - jammer maar helaas - veel konden ze niet voor Bianca doen. Opmerkelijk, zeker omdat het 'computergenie' Inti daarna in een mum van tijd naam én adres van zo'n digi-geilaard opspoorde. Tot zover de slagkracht van de arm der wet.