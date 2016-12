In dat luchtige tijdverdrijf probeert de choreograaf in kwestie wekelijks nietsvermoedende Vlamingen tot dansen aan te zetten. Donderdag deed Ish dat in een welbekende autofabriek in het Gentse. De arbeiders die van hogerhand opgetrommeld waren troffen Ish op een mooie dag aan in de inkomhal van hun bedrijf, en deden al bij al nog erg goed alsof ze niet wisten waarom de rekel daar was opgedoken - ook zij waren misschien al vergeten dat Ish z'n bekendheid in de eerste plaats te danken had aan z'n baantje als jurylid in 'So You Think You Can Dance'.

Maar het nieuws dat de verzamelde werknemers het dra in twee groepen en al dansend tegen elkaar zouden opnemen, viel toch niet zo héél hard uit de lucht: gelatenheid won het bij de deelnemers iets te opzichtig van verrassing, en al spoedig demonstreerden de gelukkigen stuk voor stuk en voor het oog van de camera hoe het met hun danstalent gesteld was. Bij de meeste deelnemers gebeurde dat met zo'n verbetenheid en toewijding dat je er een stevig indrinken bij begon te vermoeden. Ish, een getraind diplomaat sinds hij samen met Margriet Hermans en Jean-Marie Dedecker naar Somalië is geweest, zag al dat lichamelijk geweld aan en hield het bovenal positief: 'John heeft goed voetenwerk'. Ondertussen liet hij geen kans onbenut om te graaien uit het voorraadje filosofische levenswijsheden die hij nog niét had gebruikt in 'Terug naar eigen land': 'Bij elke reis is het voertuig waarmee je reist het belangrijkste', zo wist ie mee te geven. Dat voertuig bleek, wat dacht u, in dit geval het lichaam te zijn.