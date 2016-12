En wat deed ons Katrin dat goed. 'Duivelse vrouwen' kon op voorhand immers alle kanten uitgaan: uit het luxeleventje van de Vlaamse WaGs viel een perfecte 'The Sky Is the Limit'-kopie te puren of - met de EK-gekte in het verschiet - een hagiografisch portret van de dames achter onze Nationale Helden. Een radartje in de pr-machine, kortom, die Koning Voetbal als God heeft en Kevin De Bruyne als zijn Afgevaardige hier op aarde.

Maar mevrouw Dries Mertens had duidelijk haar eigen plannen met 'Duivelse vrouwen'. Voorbij de glitter and glamour van het leven van een voetbalvrouw kijken, bijvoorbeeld, en zien wat er overblijft als je dat glinsterlaagje wegkrabt. In de eerste aflevering ging ze daarvoor bij Michèle De Bruyne, echtgenote van godenzoon Kevin, te rade. Droeg ze daarbij stevig onder de arm: een koffertje vol kritische vragen - genre 'Mag jouw echtgenote van jou gaan werken, Kevin?' en 'Zou je niet verder willen studeren, Michèle?' - die ze vriendelijk maar gedecideerd op het piepjonge koppel afvuurde. Zelfs toen ze Mason, hun pasgeboren grut, in de handen geduwd kreeg bleef Katrin de vrouwelijke emancipatie preken: Allemaal goed en wel, die kleine, maar betekende dat dan het definitieve einde van Michèles studieplannen?