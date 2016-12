Geen enkel tv-typetje wordt ongestraft populair, en dus was het gisteravond de beurt aan ons aller Haldis - bij de burgerlijke stand bekend als Umesh Vangaver, tenzij ze ook daar 'De Biker Boys gezien hebben - om zijn eigen programma te lanceren. 'Iets met Haldis, niet te lang en niet te serieus', zo moet de opdracht van de VRT geluid hebben. En warempel: dat kregen we.

Wat dat dan wel precies moest zijn, 'iets met Haldis', daar bleek geen duidelijkheid over te bestaan. Sterker nog: het hele idee achter 'Umesh pop-up teevee' was dat Vangaver zelf ook geen idee had over wat zijn programma moest inhouden, en dus maar voor het oog van de camera op zoek ging naar een bruikbaar concept. Het zou niet de enige keer zijn dat fictie een dieper liggende waarheid vertolkte.