'Over eten' op Eén

Ah, de 21ste eeuw: u moet al bijna roekeloos zijn om met alle stennis rond 'gezond eten' nog een hap binnen te krijgen en u géén zorgen te maken om of wat u net binnengespeeld hebt wel biobewust, vetarm, glutenvrij, lactosearm of smaakloos genoeg is. Maar zoals wel vaker heeft de openbare omroep uw besognes opgevangen, en voorzien ze u sinds vorige week graag van een leidende hand bij al uw maaltijden. In 'Over eten' - een naam waaraan een knoert van een brainstormsessie vooraf moet zijn gegaan - proberen Danira Boukhriss (onze favoriete Danira) en Kobe Ilsen (onze tweede favoriete Kobe) klaarheid te scheppen in al die twijfel rond welke voeding nu eigenlijk gezond mag worden genoemd.

Moedig, want vraag het maar na: gezond eten is wel hip, maar een programma maken òver gezond is eten is dat helaas niet - anders zou 'De garde van Gert' al lang die welverdiende Televisiester op zak hebben. Maar 'Over eten' lijkt vastbesloten om makkelijk omheen dat heikele punt te fietsen door zowat het halve budget te besteden aan weinig subtiel hip zijn: het decor is geen duffe studio aan de Reyerslaan, maar een hippe grootstadsloft die meer weg heeft van een trendy koffiebar - inclusief jongelui die opzichtig aan een tafel op een laptop zitten te tokkelen. Ilsen spreekt hen regelmatig toe als 'onze redactie', met hetzelfde gemak waarmee hij zijn medepresentatrice weleens 'Boukhriss' noemt. Beide presentatoren zijn ook naast de camera de beste vrienden, zo moeten we daaruit onthouden, en om die indruk kracht bij te zetten wordt er aan een moordend ritme plaagstootjes uitgewisseld. Daarbij terugdenken aan de deelname van beide VRT-gezichten aan 'De slimste mens' - dat externe talentenbureau - is toegestaan, en lijkt zelfs eerder de bedoeling te zijn. Terugdenken aan de gelijkaardige maar daarom niet minder getelefoneerd amicale wijze waarop Cath Luyten en Tom Waes elkaar speels de duvel aandeden in 'Echt niet OK!' is wellicht minder de bedoeling, al konden we ook dat maar moeilijk laten.