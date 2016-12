Sinds de dierenbescherming moeilijk is beginnen doen over proeven met bonobo's, haalt de wetenschappelijke wereld haar hart op aan het sociale experiment genaamd 'Geordie Shore'. Want wat blijkt: de jeugd uit het Britse Newcastle - bijgenaamd: de Geordies - zijn minstens zo onbeschoft, brullerig en bronstig als hun evolutionaire neven.

'Geordie Shore' is dan ook je reinste trash-tv, die voornamelijk is opgebouwd uit de volgende activiteiten (ooit genikt - zo gokken wij - uit de activiteitenkalender van de OKRA): zat worden, sletterig dansen, zat worden, op elkaar kruipen, zat worden, ruzie maken en uitkateren. Mocht u nog niet mee op de Geordie Shore-trein zitten: dat ziet er zo goed als het klinkt.