'Mijn lief is vrijgezel' op Vier

Wie erin geslaagd was om zelfs na de eerste verschijnselen van intredende hersendood nog altijd naar 'Temptation Island' te blijven kijken, merkte dat Vlaanderens favoriete natuurdocumentairereeks al bij al maar weinig om het lijf had. Een mens zat toch al gauw de kampvuurmomenten af te wachten, waarbij zo'n Kiara of Shana dan uiteindelijk het bedrog te zien kreeg van d'r Shane, of Blaine, of Shady. Dat feit leek ook de zender zelf niet ontgaan, en ze bestelden 'Mijn lief is vrijgezel', waarbij élke aflevering zowaar een eigen kampvuurmoment heeft.

De opzet van 'Mijn lief is vrijgezel' is even voor de hand liggend als geniaal: niet. Een allerminst onooglijke vrijgezelle vrouw komt elke aflevering op huisbezoek bij een koppel waarvan de vrouw zich in het dichtstbijzijnde bezemhok gaat verbergen terwijl de man tegenover de bezoekster hardnekkig volhoudt dat hij vrijgezel is. Slechts één man van de vier deelnemers is dat ook echt, aan de vamp om te raden welke. Wie succesvol is in zijn misleiding, kan een reis winnen. Ondertussen is mevrouw natuurlijk wel getuige van de pijnlijk flirterige pogingen van manlief om de deerne te overtuigen van zijn leugenachtige status als vrijgezel, wat tot overduidelijke tekenen van jaloezie moet leiden wanneer de kerel in kwestie onvermijdelijk over de grens gaat die vooraf was afgesproken. Het is hem om dié groene reacties van verontwaardiging en grensoverschrijdend gedrag te doen, de te winnen reis is natuurlijk gewoon de wortel die de hengst voortjaagt.