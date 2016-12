Review: 'Ex on the Beach Double Dutch' op MTV

De originele 'Ex on the Beach' is een uitwas van de trash-tv waarin de muziekzender de laatste jaren grossiert: als 'Geordie Shore' het beginpunt was, vormt 'Ex on the Beach' de eindhalte, het nulpunt, ground zero van de reality-tv. Dat was ook aan het ledenbestand van de Vlaams-Nederlandse versie te zien: stuk voor stuk bimbo's en macho's die hun status als half-BV of half-BN'er te danken hadden aan hun optreden in een andere reality show.

Zo vormde 'Ex on the Beach' onder meer het weerzien (zie hoe de 'blij' ontbreekt) met Shady, een ongure vrijgezel uit 'Temptation Island'. Shady werd op dit eiland vergezeld door een zootje ongeregeld dat zijn zaterdagavond al eens graag in de Carré doorbrengt. Daar waren Monja en haar neptieten. Daar was spierbundel Wayne die naar verluidt heel goed kon pompen. Daar was Gaga, die luidop droomde van een gangbang. En daar was de blonde Ashley, rijkelijk voorzien van airbags, maar achter de blinkende carrosserie bleek vooralsnog weinig schuil te gaan. De activiteiten van Shady en zijn gang werden in beeld gebracht als slechte porno: pompende lijven en opgespoten borsten onder de douche, vervlochten lijven vastgelegd door de spy cam in de slaapkamer. Kledij is op het feesteiland van 'Ex on the Beach' blijkbaar zoals handjeschudden op Molokai: strikt verboden.