Eén verschil toch: terwijl ‘Zeg eens euh’ de sléchte televisie uit de jaren 90 laat heropleven – een remake van ‘Het huis van wantrouwen’, daar hadden we nu eens enthousiast naar uitgekeken – grijpt ‘Stranger Things’ terug naar dingen die de jaren 80 de moeite waard hebben gemaakt: de boeken van Stephen King, de films van Steven Spielberg en John Carpenter, de zorgeloze fietstochtjes met je vrienden door de straten rond je huis waar nauwelijks een auto passeert…

‘Stranger Things’ speelt zich begin jaren 80 af in het Amerikaanse stadje Hawkins, een kleine gemeenschap die wordt opgeschrikt als het zoontje van een alleenstaande moeder (gespeeld door eighties-icoon Winona Ryder) plotsklaps verdwijnt. Zijn vrienden laten hun Dungeons and Dragons-clubje even voor wat het is, trekken op onderzoek uit en komen terecht in een duister mysterie rond een parallele onderwereld waarin bloeddorstige monsters huizen en een ultrageheime groep wetenschappers die experimenten op kinderen uitvoert. Alles lijkt te draaien rond Eleven, een raadselachtig meisje dat telepathische eigenschappen lijkt te bezitten en bij Mike Wheeler, een van de ondernemende jongetjes, ook zonder telekinese dingen in beweging zet.