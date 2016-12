Ook 'Eeuwige roem' zou in dat geval ons tv-scherm niet meer halen, valt te verwachten. Het realityprogramma dat eerder een paar seizoenen bij de VRT te zien was en nu weer opgevist is door VIER zou immers geen bestaansreden meer hebben zonder competitiviteit. 'Altijd willen winnen', dat is de voornaamste motivatie voor ex-topsporters als Nick Nuyens, Bart Wellens, Branko Strupar of Aagje Vanwalleghem om een of meerdere kilo's na het einde van hun actieve carrière tegen elkaar in het strijdperk te willen treden.

Dat zoiets ver kan gaan, werd al meteen in de openingsproef van de eerste aflevering bewezen, toen ex-bokser Sugar Jackson even de gedachte dat hij eigenlijk niet kan zwemmen uit zijn hoofd bande en het Kroatische sop indook, om vijf minuten later en op minder dan een meter van de kade halfverzopen weer te moeten worden opgevist. Een normaal mens zou het dan voor bekeken houden maar Sugar kwam op adem, sprong opnieuw de zee in en slaagde er niet alleen in om de opdracht tot een goed einde te brengen maar ook om niet eens als laatste te eindigen. Respect is op zijn plaats, ook al moest de man daarna onderkoeld naar het lokale ziekenhuis afgevoerd worden.