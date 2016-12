'Ten oorlog: onder Vlaamse velden' op Eén

Het is een akelige vorm van intimiteit, iemands beenderen aanschouwen. Ontdaan van alle vlees, lompen, en besognes zagen we in 'Onder Vlaamse velden' hoe de resten van kapitein Henry John Innes Walker na een eeuw en een eeuwigheid onder de West-Vlaamse zoden voor het eerst weer aangeraakt werden. Die zoden waren te vinden in Langemark, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog de akkers omgeploegd werden met granaten en bewaterd werden met bloed. In 'Onder Vlaamse velden' zag het er vredig en groen uit. Maar dat was buiten de acht kilometer lange geul gerekend die doorheen het landschap liep, de bedrieglijke schijn van peis en vree in tweeën scheurend. Daar zou de nieuwe gasleiding komen, maar voor die gelegd kon worden moest er eerst een paar ton geschiedenis plaats maken.

Mochten we zelf ooit een oorlogje beginnen, dan zouden we niemand anders dan Arnout Hauben vertrouwen met de taak die een eeuw later nog eens na te vertellen. In 'Ten oorlog' liep hij, vergezeld van lotgenoten, de voormalige frontlijn af van de Eerste Wereldoorlog. Dat deed hij waar hij kon te voet, op twee benen de vermoeidheid, de ontbering, en de geschiedenis tegemoet. Hoe doe je het ook anders. Later deed Hauben dat nog eens over met de frontlijn van de Tweede Wereldoorlog, de evenmin gesmaakte sequel van die eerste wereldbrand. Maar voor 'Onder Vlaamse velden' bleef hij thuis, en nam hij samen met de archeologen in de geul de spade op om met de hand de Eerste Wereldoorlog te bezoeken. Die bleek immers nooit écht gestopt te zijn, ze speelt zich tegenwoordig alleen een paar meter dieper af.