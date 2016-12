In ‘The Get Down’ duikt Luhrmann onder in de Bronx van de tweede helft van de jaren 70, een verpauperd en gevaarlijk deel van New York waar de misdaad welig tiert en relletjes bijna dagelijkse kost zijn - zeker als de koperen knoert aan de hemel de gemoederen nog wat extra ophitst. Temidden van alle ellende en ontbering ontstaat in de wijk een muziekgenre dat de radiogolven de volgende decennia langzaam maar zeker zal overnemen. De zwarte tieners zijn op zoek naar iets harders dan de speelse disconummers die op dat moment en vogue zijn, en dat vinden ze bij dj’s als Grandmaster Flash. Die plakt beats en breaks van andere songs aan elkaar, laat de meest welbespraakte ‘brothers’ erover heen ratelen, et voilà: de hiphop is geboren.

Wie Luhrmanns films kent, weet dat de man niet gelooft in ‘less is more’, en nu hij van Netflix volledige creatieve vrijheid én een bom geld heeft gekregen, gooit hij helemaal de remmen los. Zeker de extra lange openingsaflevering, door Luhrmann zelf geregisseerd, is één uitbundige, extravagante show, een bijna hoofdpijn veroorzakende mix van pompende muziek, dansnummers, ratelende dialogen en groezelige beelden uit nieuwsarchieven. De volgende afleveringen zijn iets rustiger, maar toch blijft het alle kanten opgaan; nu eens waan je je in een Broadwayopvoering van 'West Side Story' in de jaren 50, dan weer lijkt 'The Get Down' meer op een Blaxploitation-film en vijf minuten later wordt het 'The Wire in de Bronx'.