De hoofdvogel werd afgeschoten door de kerel die bij de onderzoeksrechter moest komen omdat hij zijn ex-vriendin in elkaar zou hebben geslagen. Volgens hem was ze gewoon gestruikeld, en ter verdediging voerde hij aan dat hij negen keer in de week naar de fitness gaat én aan gevechtsporten doet, dus 'als ik haar echt geslagen zou hebben, dan had ik haar kop eraf geslagen'. Aan het gezicht van zijn advocate die naast hem zat te zien, had zij toch een andere strategie in gedachten. Een man die zijn schulden niet afbetaalt, werd er dan weer van beschuldigd in het zwart puppy's te kweken en te verkopen. Dat was natuurlijk allemaal een misverstand: hij had gewoon de zieke hond van een buurvrouw verzorgd en wist niet dat zijn eigen exemplaar al rijp was om puppy's te krijgen.

Je geloof in de mensheid zal er dus ook met het zesde seizoen van 'De rechtbank' niet op verbeteren. De eerste aflevering bevatte opnieuw een stoet van kleine fraudeurs, snelheidsduivels, dieven en mensen met huurachterstand uit alle regio's van België - al lijken dit keer vooral inwoners van Limburg de kans te hebben gekregen om op tv te komen. Sommigen kwamen met heel veel respect voor de rechter, en herhaalden dat ook tot tien keer toe, anderen waren minder opgezet dat ze moesten verschijnen - zoals de vader van een tiener die betrapt was op rijden zonder rijbewijs die zich filosofisch afvroeg 'welke jongen er nu nog geen veroordeling achter zijn naam heeft staan?'