Want wat 'Niveau 4' net wou aantonen, was dat er hoegenaamd niets veranderd is voor de politiediensten die in Molenbeek om den brode vechten tegen de bierkaai. Onderbetaald, onderbemand, ondergewaardeerd, nog steeds. Molenbeek zelf oogde ook nog even grauw als voordien, al kon dat ook aan de gebruikte kleurfilter liggen.

Het terreurniveau waaraan het programma zijn naam aan te danken had, liet zich vooral onderhuids merken. Toen de plaatselijke politie een razzia hield op een plaatselijk café - twee keer gesloten in drie jaar, de derde sluiting mochten we zelf meemaken - om er drugs op te sporen, werd er ook een kleine gebedsruimte aangetroffen in een schemerig achterkamertje. In andere tijden zou er geen aandacht aan geschonken worden, maar nu zag de blik van de inspecteur in kwestie er allerminst triomfantelijk uit. Hij vermoedde dat het om een ronselplaats ging. Drugs kan je op z'n minst nog in beslag nemen, maar hoe pak je een idee op?