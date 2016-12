Review: 'Nieuwe buren' op VIJF

De mensen bij 'Netwerk tegen Armoede' bleven er eerder hoopvol onder: misschien kan dit programma de ogen van het grote publiek openen? Armoede is nog altijd een groot taboe en er leven veel meer mensen onder de armoedegrens dan je zou denken. In Brussel zelfs 1 op 3. Wij zijn als kind echter in een ketel met onvooringenomenheid gevallen, dus éérst kijken vanuit onze kringwinkelzetel en dan pas oordelen. Karen Damen en James Cooke, armoezaaiers van dienst, moesten het een maand met een kleine 800 euro stellen, en dat wilden we wel eens zien.

Nou. ‘Rijk ben je als je met de wereld deelt en met je glimlach harten steelt’ hoorden we de begingeneriek blèren. We twijfelden nog of de makers afgelopen zomer eindelijk hun master Ironie hadden behaald of gewoon een tikje wereldvreemd zijn. Ondertussen lagen in menig woonkamer ongetwijfeld een aanzienlijke hoeveelheid niet-gepedicuurde tenen in een stevige krul. Karen en James leefden volgens de voice over beiden volgens het 'work hard, play hard'-principe. Goed voor een kotske in onze mond en een opspelend trauma van onze tijd op Tinder. Daar stond 'work hard, play hard'-volk synoniem voor 'rotverwende patsers die alle contact met de realiteit gaandeweg verloren waren'. Het was hopen dat de twee uitverkorenen het nog niet tot dat stadium geschopt hadden.