'The Night of' op Play More

'De waarheid zal je niet helpen, en als je dat niet kunt begrijpen mag je vaarwel zeggen tegen de rest van je leven.' Dat krijgt de jonge Pakistaans-Amerikaanse student Nasir Khan te horen in de tweede aflevering van de HBO-miniserie ‘The Night Of’. Nasir zit in een politiebureau in New York, nadat hij opgepakt werd op verdenking van moord. Een paar uur voordien was hij met de taxi van zijn vader op weg naar een feestje, en onderweg heeft hij een jonge vrouw, Andrea, een lift gegeven. Ze zijn samen in haar appartement geëindigd, namen drugs en hadden seks, en toen Nasir ‘s ochtends vroeg wakker werd, lag Andrea dood naast hem, badend in het bloed.