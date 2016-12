In het weekend, ver weg van zijn bureau, wordt de Vlaming verondersteld te hunkeren naar uitjes, citytrips en ander vakantievertier. Omdat 'Vlaanderen Vakantieland' al even van het scherm is gehaald, is er nu een nieuw programmaatje om dat verlangen op te poken. In ‘Weg zijn wij’ spelen telkens drie BV's toerist in eigen land. Daarbij mogen ze persoonlijk een eetbestemming, slaapplaats en activiteit uitkiezen - de moderne BV praat en denkt immers voor zichzelf.

In de eerste aflevering waren dat Bart Peeters, die voor de gelegenheid in de huid van Bart Peeters was gekropen, Instagramfee Eline De Munck en kersvers gouden medaillewinnaar Elodie Ouedraogo. Bij aankomst begroette het drietal elkaar alsof ze oude vrienden waren die samen nog een oorlog hadden overleefd, of toch minstens alle seizoenen van 'Bracke en Crabbé'. La Munck nam het voortouw en troonde de andere twee, geheel in lijn met haar hipsterimago, mee naar enkele pop-upbars in Antwerpen. 'Alles beter dan zo'n verdomde foodtruck', troostten we onszelf. Helaas: te vroeg gesproken, want daar stonden Bart, Eline en Elodie al aan te schuiven bij zo'n verbouwde caravan.