Wat was er daar precies gebeurd? Wie is dat nu weer? Waarom hebben ze dat gedaan? Hoe zijn die daar in godsnaam beland? Ja, dat het tweede seizoen van 'Cordon' weer op de vaderlandse televisie komt ruim twee jaar nadat we afscheid namen van het eerste seizoen heeft ons geheugen danig op de proef gesteld. In 2014 was 'Cordon' met zijn mix van horror, samenzweringstheorieën en soap naar Vlaamse normen redelijk vernieuwend, maar de avonturen van Jokke, Lex, Lisa et les autres hebben geen onvergetelijke indruk nagelaten, zo moeten we nu vaststellen.