'Narcos - seizoen 2' op Netflix

'Here we go again', zucht DEA-agent Steve Murphy bij de start van het tweede seizoen van 'Narcos'. Dat, beste kijkbuiskinderen met een voorliefde voor flamboyante drugsdealers, is het geluid van een serie die haar plaats kent, die weet wat haar sterktes zijn en die volop uitspeelt. Toen 'Narcos' een jaar geleden op Netflix kwam, vulde de reeks het gat dat was geslagen na het einde van 'Breaking Bad' en 'Boardwalk Empire'. Ze had allerminst de artistieke ambities van die twee voorgangers, maar wie nood had aan een donker misdaaddrama over een nietsontziende crimineel kon het veel slechter treffen dan de serie over het imperium van cocaïnekoning Pablo Escobar. 'Narcos' was franjeloos en rechttoe-rechtaan, maar de makers kenden duidelijk hun klassiekers - 'Goodfellas' in de eerste en 'The Godfather' in de tweede plaats. En doordat ze heel clever gebruik maakten van archiefbeelden vergat je nooit dat alles echt gebeurd is - wat het verhaal nog net iets impressionanter maakte.