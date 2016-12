Documentaires: er valt veel goeds over het concept te zeggen, maar - geef toe - je wordt na afloop ook af en toe wakker met een straal kwijl uit je mond. Daar heeft Canvas iets op gevonden: in '4 x 7' schotelt de meerwaardezender u namelijk vier korte documentaires voor van telkens zeven minuten. Als u erin slaagt om zelfs tijdens die zeven minuten in te dommelen, ligt de schuld volledig bij u. Jammer, want '4 x 7' blijkt een uitstekend idee.