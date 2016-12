'Het grootste licht' op VTM

Dat er voor een panelshow met BV's altijd wel een markt zal zijn, werd nergens beter bewezen dan met het succes van 'Zeg eens euh', dat afgelopen zomer naadloos en zonder opzichtige veranderingen de 21e eeuw in werd gekatapulteerd en aansloeg alsof het nooit weg was geweest. Wie Gert Verhulst ondertussen alweer begon te missen, kon de man deze week zien in de eerste aflevering van 'Luk Alloo bij...' en 's anderendaags als presentator in de aftrap van 'Het grootste licht'. Bij Luk Alloo getuigde hij over zijn angst voor de dood, in 'Het grootste licht' maakte hij dubbelzinnige mopjes over pluchen poesjes - er was deze week dus werkelijk voor elk wat wils.