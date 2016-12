De kans dat u deze ochtend ergens onderweg of op het werk de woorden 'balzak', 'kaasplankje' of 'Randy Paret' hebt gehoord, is groot. Een nieuwe serie van Jan Eelen op televisie brengt onlosmakelijk enkele nieuwe oneliners of begrippen met zich mee, scènes die zich meteen in het collectieve geheugen nestelen en waarvan de dialogen te pas en te onpas bovengehaald worden. En dat was met de eerste aflevering van 'Callboys' niet anders. We hebben nu al medelijden met de tieners die over enkele maanden op het familiefeest pijnlijk zullen moeten glimlachen als de zatte nonkel van dienst 'en nu gaan we vegen' over de kerstdis laat schallen.

De hype die de afgelopen weken rond 'Callboys' is ontstaan, zal de volgende weken ook niet gaan liggen, want als er uit de eerste aflevering één ding overduidelijk naar voren kwam, dan wel het vakmanschap van de makers. Zelfs met een absurd decor als een mannelijke escortservice wisten ze moeiteloos geloofwaardige personages neer te zetten, die tegelijk 'larger than life' zijn maar toch herkenbaar blijven in hun kleine kantjes en onhebbelijkheden. Jay Vleugels mag dan een prostitué met een lange, blonde paardenstaart zijn, hoe hij als de minst populaire 'callboy' zijn terrein probeert af te bakenen en zijn geblutste ego tracht te helen nadat een potentiële klant hem afwees met een simpel 'niet mijn type', maakten hem wel menselijk en herkenbaar.