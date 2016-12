'Little Big Shots' op VTM

'Little Big Shots' is een talentenjacht en is, zoals dat wel vaker met talentjachten gaat, ons komen aanwaaien vanuit Amerika. Daar is het al langer de gewoonte om kinderen in te zetten als kanonnenvlees voor je camera's: je weet maar nooit of ze er een carrière aan overhouden, en anders zal een trauma ook wel volstaan. Niet dat 'Little Big Shots' kwaadaardig is. Integendeel, het concept laat zich handig samenvatten als een huwelijk tussen het aloude 'Kids Say the Darndest Things' en een kindereditie van 'Belgium's Got Talent'. Alhoewel. ''Little Big Shots' is géén wedstrijd', prentte Nathalie Meskens ons de eerste minuten al in. Genoteerd.