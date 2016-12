'Het goeie leven' op één

'Zo leuk als onkruid wieden, zo spannend als kool zien groeien.' Ja, de gemakkelijke grapjes lagen al klaar voor de start van 'Het goeie leven', het nieuwe moestuinrealityprogramma waarin Wim Lybaert zes duo's tegen elkaar laat tuinieren. Spijtig dan toch dat dat programma zelf niet meewerkt, dat 'Het goeie leven' afgaand op de eerste aflevering misschien wel de mooiste, warmste en meest authentieke televisie van dit najaar zal worden.

Zes duo's, één tuinier en één kok, worden in 'Het goeie leven' uitverkoren om, onder auspiciën van de man die zijn volk leerde tuinieren, elk een deeltje van een groot weiland te bewerken. Elke week zien we welke vorderingen ze maken in de moestuin en moet er gekookt worden met de groenten die op dat moment oogstklaar zijn. Het is een eenvoudig concept en het klinkt - laten we eerlijk zijn - ook een beetje belachelijk. Op een plek waar de dramatische wendingen zich beperken tot een slakkenplaag in de sla of een schimmel die je aardappelen aantast, lijken er niet bijzonder veel pakkende tv-momenten te rapen.