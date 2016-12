Qua opzet zit Alloo sowieso flink in het vaarwater van Eric Goens en zijn 'Kroost': hij gaat langs bij zijn gasten - in de eerste twee afleveringen respectievelijk Gert Verhulst en Pascale Naessens - en laat hen zelf de pieken en dalen van hun levensloop becommentariëren. Het grootste probleem van die modus operandi is dat voor het portret bijna uitsluitend op de geportretteerde zelf wordt vertrouwd. Zeker bij twee tactische mediabespelers als Verhulst en Naessens leverde dat een weinig kritische, om niet te zeggen idolate, karakterschets op.