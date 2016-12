'Culture Club' op Canvas

Maakt namelijk geen lor uit of het ledenbestand van 'Culture Club' in de honderdduizenden liep, dan wel beperkt blijft tot een welgevulde VIP-ruimte. Het soort cultuur dat Sofie Lemaire, na wat omzwervingen eindelijk teruggekeerd naar de VRT, en Bent Van Looy - muzikant én nieuwsvreter - er zouden voorschotelen was sowieso van het slag waarmee je jezelf niet populair maakt maandagochtends aan de koffieautomaat. Daarvoor had je Nathalie Meskens en 'r 'Little Big Shots' al.

Het warme water bestond al, dus zou 'Culture Club' ook geen pogingen doen om het opnieuw uit te vinden. Het tafelgesprekje tussen beide presentatoren en comedians Michael Van Peel en Jeroen Leenders deed bijvoorbeeld denken aan 'Van Gils en gasten', maar dan vooral qua meubilair. Het gesprek zelf riep qua stroefheid eerder herinneringen op aan 'De kruitfabriek', en dan niet omdat Lemaire er ook deze keer bij was. Het duo presentatoren had zich namelijk voorgenomen het te hebben over de zwaarmoedige kant van de comedy, terwijl het paar grapjurken aan de andere kant van de tafel daar net niet te veel woorden aan vuil wou maken. Het resulterende gesprek schuurde: een geluid dat we meenden te herkennen.