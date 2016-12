'Buurman, wat doet u nu?' beloofde dan wel een portrettenprogramma te worden, het zou er geen worden zoals we dat gewend zijn. Het programma zou in de eerste plaats draaien rond Nederlanders: Cath Luyten was destijds opgegroeid in de grensstreek, wat naar verluidt voor een soort levenslange fascinatie had gezorgd. Maar de eerste aflevering sprong er vooral tussenuit omdat Luyten bij aanvang al anderhalf uur te laat kwam op de afspraak. Als kijker moest je dat vooral spontaan vinden, maar aan het gepikeerde Josje te zien was het allemaal minder prettig als je die spontaniteit ook aan den lijve moest ondervinden.