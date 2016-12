In 'De barak van Bartel' gaat de heer Van Riet op zoek naar de meest bezienswaardige tuinhuisjes van Vlaanderen en Nederland. Gelukkig komt ongeveer elke schuur, stal of overdekte fietsenstalling in aanmerking voor deelname of we konden ons aan spinoffs als 'De kerststal van Kelly' en 'De pergola van Pedro' verwachten.